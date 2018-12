Dep. Tereza Cristina garante obras de saneamento em Aparecida do Taboado

A Dep. Tereza Cristina (DEM-MS) por entender que a qualidade de vida e as condições higiênicas melhoram nas áreas onde o descarte do esgoto é feito de maneira correta, a parlamentar destinou R$ 2.984.542,41 milhões para obras de ampliação do Sistema de Esgotamento Sanitário no município de Aparecida do Taboado. O início das obras nos bairros Vila Rodrigues, Vila Glória e São Jerônimo foram autorizado hoje (30) com a assinatura da ordem de serviço durante encontro no escritório da parlamentar em Campo Grande/MS.

O recuso foi destinado através da Funasa/MS. A solicitação é do Dep. Estadual Marcio Fernandes e do vereador José Natan.

