Deputada Grazielle faz duras críticas à administração de Bernal

A sessão ordinária desta terça-feira (23) no plenário Júlio Maia na Assembleia Legislativa foi marcada por críticas à atual gestão do prefeito de Campo Grande, Alcides Bernal. A deputada Grazielle Machado (PR) apresentou uma Indicação ao Poder Executivo municipal, às secretarias do município de Infraestrutura, Transporte e Habitação – Seintrah; de Saúde – Sesau; a de Educação, Semed, solicitando urgência e providências imediatas nos problemas relacionados aos buracos do asfalto, a falta de médicos pediatras na rede de saúde e a falta de kit´s escolares e merenda nos Ceinfs na Capital.

Conforme Grazielle, a cada dia grande parte da população de Campo Grande expõe a insatisfação com a atual administração do atual prefeito Alcides Bernal. Isso resultou em dados comprovados por pesquisa realizada pela Vale Consultoria, contratada pela Rádio Mega 94, FM Comunicação, com registro o TSE – 05718/2016. Dentre vários problemas que a pesquisa aponta, a área da saúde (45,88%) e o problema dos buracos nas vias urbanas( 41,17), são apontados como sendo os principais índices de insatisfação do campo-grandense.

“Impossível não ficar triste e descontente quando andamos pela cidade de Campo Grande e observamos a calamidade que encontramos nas ruas, buracos que são verdadeiras crateras, reclamações sobre a saúde, a falta de atenção ao setor da educação, entre outros diversos problemas que podem ser listados numa lauda com 30 linhas”, ressalta Grazielle Machado.

Comentários