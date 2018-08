Deputada Grazielle Machado apresentou na convenção do PSD o nome do seu pai Londres como candidato à deputado Estadual

Neste último sábado (04), uma das grandes surpresas das convenções que aconteceram , a maior foi na convenção do PSD, quando a deputada Grazielle Machado (PSD), que já vinha sendo cotada nas pesquisas como os 10 nomes prováveis a ser eleitos ao cargo, pegou o microfone e ao lado da família e do prefeito de Campo Grande, em discurso, que retirava sua candidatura e apresentava Londres Machado como pré candidato Deputado Estadual.

“Deus tem um projeto para cada um de nós. Não foi fácil minha decisão, mas foi por amor ao meu Estado. Na crise que estamos vivendo precisamos de homens com larga experiência, que honra companheiros, que tenha um legado histórico limpo o que é dever de todos nós. Precisamos de homem com força política e não conheço neste Estado um homem com mais força política que Londres, mesmo sem mandato, ele é respeitado. Tenho uma vida dedicada a política e não desisti e nem fugi do combate. Foi uma decisão solitária e corajosa. Mas, acredito que Mato Grosso do Sul está precisando da experiência de Londres Machado, como deputado Estadual novamente”, finalizou, Grazielle.

