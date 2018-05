Deputado Amarildo Cruz cobra ampliação de vagas na creche Zedu, em Campo Grande

Localizado no Parque dos Poderes, o Centro de Educação Infantil José Eduardo Martins Jallad (Zedu) é uma das creches mais disputadas em Campo Grande. No entanto, a falta de vagas disponíveis deixa muitos pais e filhos na fila de espera. Por essa razão, o deputado estadual Amarildo Cruz (PT) solicitou ao governador do Estado, Reinaldo Azambuja, a ampliação do espaço físico para o aumento da oferta de vagas.

“Existe um aumento significativo na demanda de vagas da creche Zedu, especialmente por parte de servidores públicos. Sendo assim, é inevitável que se faça a reforma e ampliação do prédio, aumentando assim, o número de vagas para atender as crianças”, falou o deputado.

Amarildo Cruz destacou ainda que a creche é também conhecida pelo atendimento e cuidado que tem com as crianças durante o período de trabalho dos pais. “Todo pai, mãe ou responsável quer ter a garantia de que seu filho estará bem cuidado enquanto trabalha e a Zedu é uma referência nesse sentido. Por isso acredito que as autoridades competentes tomarão as providências necessárias para sanar o problema de vagas nessa unidade educacional”, pontuou Amarildo Cruz.

O pedido apresentado durante sessão ordinária desta quarta-feira foi encaminhado também à secretária de Estado de Educação, Maria Cecília Amendôla da Motta e ao secretário de Estado de Infraestrutura, Helianey Paulo Da Silva.

