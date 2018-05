Deputado Amarildo Cruz cobra implantação de cursos de Direito e Agronomia em Maracaju

Pensando no desenvolvimento econômico e na geração de empregos em Maracaju e região, o segundo secretário da Assembleia Legislativa, deputado estadual Amarildo Cruz (PT), solicitou hoje (3) à secretária de Estado de Educação, Professora Maria Cecília Amêndola da Motta, a implantação dos cursos de Direito e Agronomia na unidade da Universidade Estadual de Mato Grosso do Sul (UEMS) do município.

“Uma cidade que ofereça à comunidade curso de Direito dá um passo importante para preparar os jovens para acompanhar o desenvolvimento da cidade. E para um lugar com as características geográficas de Maracaju, com uma agricultura forte, é essencial que se tenha um curso voltado para a agropecuária. Isso abre portas de trabalho e leva progresso à região”, comentou o deputado ao ler a indicação durante o pequeno expediente.

O parlamentar lembrou que o prédio da UEMS dispõe de espaço físico suficiente para a implantação dos dois cursos e ressaltou ainda que a indicação é uma reivindicação dos moradores de Maracaju.

O pedido foi encaminhado também ao Reitor da UEMS, Professor Fábio Edir dos Santos Costa.

