Deputado Amarildo Cruz cobra sinalização em cruzamento da Gury Marques

Em atenção aos moradores da região do Bairro Pioneiros, em Campo Grande, o segundo secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado estadual Amarildo Cruz (PT), solicitou hoje (21) ao prefeito Marcos Marcello Trad e ao diretor-presidente da Agência Municipal de Transporte e Trânsito (Agetran), Janine de Lima Bruno, a instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Gury Marques com a Rua Deolinda Pereira de Souza.

Segundo o parlamentar, no cruzamento há sinalização de retorno para quem trafega no sentido Bairro/Centro/Bairro. No entanto, no local há grande fluxo de veículos, visto que a via dá acesso a vários bairros de Campo Grande, fazendo com que motoristas e pedestres se arrisquem na tentativa de atravessar ou mesmo de fazer o retorno.

“A Avenida Gury Marques é uma das vias de intenso fluxo de veículos da nossa Capital, e a falta de semáforo em pontos como esse citado acaba dificultando a travessia de veículos e pedestres e colocando suas vidas em risco”, comentou o deputado.

Amarildo Cruz lembrou ainda que o cruzamento fica a poucos metros do Terminal Rodoviário de Campo Grande. “Outro ponto importante, é que por estar localizado muito perto do terminal rodoviário, o fluxo de pedestres também é grande. Por isso, acredito que a instalação de um semáforo no local garantirá segurança a que transita por ali”, concluiu o parlamentar.

