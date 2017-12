Deputado Amarildo Cruz elogia criação da carreira de apoio fazendário em MS

O deputado Amarildo Cruz (PT) defendeu a aprovação da lei que cria a carreira de apoio fazendário nesta quarta-feira (20/12) durante pronunciamento na Assembleia Legislativa.

“Confesso que estou com uma grande satisfação em poder participar da criação desta carreira tão importante na condição de parlamentar. Não seria justo, conhecendo a trajetória de luta da classe, não parabenizar os técnicos de apoio fazendário de nosso Estado. Esta é uma função essencial e estratégica, que compõem, junto com os auditores e fiscais, muito do que foi feito no aperfeiçoamento e controle da arrecadação tributária em Mato Grosso do Sul”, declarou.

O deputado também lembrou que já foi presidente de sindicato dos fiscais. “Por ser também servidor público, sei o que essa conquista significa para os servidores contemplados com a aprovação desta lei, e esperamos que continuem desempenhando suas funções com dignidade”, continuou Amarildo Cruz, que é Fiscal Tributário Estadual (FTE) licenciado.

Em aparte, o deputado Lídio Lopes (PEN) seguiu o entendimento de Amarildo Cruz. “Participei de várias reuniões com a categoria, que por muito tempo “carregou o piano” do Fisco neste Estado. Por isso, damos os parabéns por essa conquista, que sem dúvidas é muito justa”, complementou.

CRÉDITO: Agência ALMS

Comentários