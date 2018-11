Deputado apresenta Moção de Congratulação por indicação de Mandetta para o Ministério da Saúde

Na sessão plenária desta quarta-feira (21/11) o deputado estadual Zé Teixeira (DEM), 1º secretário da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, apresentou Moção de Congratulação ao deputado federal Luis Henrique Mandetta, por sua indicação para assumir como Ministro da Saúde no Governo do Presidente Eleito Jair Messias Bolsonaro, conforme o anunciado oficialmente em 20 de novembro de 2018.

Segundo o parlamentar, Mandetta vem exercendo trabalho de destaque no Congresso Nacional “que o levou a ser convidado a assumir como Ministro da Saúde no Governo de Bolsonaro, substituindo o Ministro Gilberto Occhi, do Governo de Michel Temer”.

“Parabenizo o Mandetta por ser uma pessoa extremamente capacitada para exercer o cargo e também um grande líder do nosso partido Democratas, aqui em Mato Grosso do Sul. Quero destacar também a grande relevância em termos mais um cidadão tão bem representando o Partido e nosso Estado em alto posto no Executivo Federal”, justificou Zé Teixeira.

História – Luiz Henrique Mandetta nasceu em Campo Grande/MS, aos 30 de novembro de 1964, é médico ortopedista pediátrico, e um grande político brasileiro.

Formado pela Universidade Gama Filho – UFG, com especialização em Ortopedia pelo serviço de Ortopedia da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul – UFMS, e subespecialização em Ortopedia Infantil pelo “Scottish Rite Hospital for Children”, em Atlanta, no Estado da Geórgia, nos Estados Unidos da América. Foi médico militar, no posto de Tenente, no Hospital Central do Exército (HCE).

Em Campo Grande, foi admitido como médico do corpo clínico da Santa Casa, de 1993 a 1995; Conselheiro Fiscal da Unimed, em 1998; Presidente do Conselho Fiscal da Unimed, em 1999; Conselheiro Técnico da Santa Casa, no ano de 2000, Presidente da Unimed, de 2001 a 2004; e Secretário de Saúde do Município, de 2005 a 2010.

Eleito, em 2010 como Deputado Federal por Mato Grosso do Sul e reeleito em 2014, para a 55ª Legislatura (2015 a 2019), pelo Democratas, partido em que foi Presidente Regional.

Comentários