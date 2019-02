Deputado apresenta projeto para difundir música clássica

O Deputado Estadual Renato Câmara (MDB) em sessão ordinária nesta quarta-feira (20) apresentou um projeto de lei que inclui no Calendário Oficial de Eventos do Estado o Festival Encontro com a Música Clássica, a ser realizado, anualmente, na primeira quinzena do mês de novembro. De acordo com o parlamentar o evento ocorrerá em diversos municípios com o objetivo de resgatar e divulgar o gênero musical. “O festival busca a valorização de artistas regionais ao promover concertos com cantores e instrumentalistas da música popular, muitas vezes usando os símbolos do nosso Estado, como a viola de cocho e a viola caipira. Este projeto reforçará o compromisso com a cultura sul-mato-grossense”, destacou. Ainda segundo representante parlamentar, desde a primeira edição em 2007, o festival atrai artistas da Argentina, Paraguai, Bolívia, Chile, Itália, Bulgária, Estados Unidos e Trinidad y Tobago. A partir de 2013, o encontro foi estendido para cidades do interior do Estado. Em mais de 25 municípios foram realizados os espetáculos musicais.

