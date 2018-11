Deputado Barbosinha solicita ações para Dourados e Bodoquena

Na sessão plenária desta quarta-feira (07) o deputado estadual Barbosinha (DEM), protocolou indicações beneficiando o município de Dourados e Bodoquena. Atendendo um pedido da Câmara de Dourados, solicitou a extensão do Programa Educacional de Resistência às Drogas e a Violência (PROERD) para atender as escolas das aldeias indígenas, além da instalação de bases de polícia comunitária, reforço nas ações de prevenção a violência e patrulhamento ostensivo.

“Considerando o crescente número de casos de uso de drogas e álcool nas aldeias indígenas, principalmente entre as crianças e jovens, seria de grande importância levar os benefícios fornecidos pelo PROERD como forma de coibir o uso e o tráfico de drogas, bem como reduzir os índices de violência. Vamos trabalhar para que essa ação seja tomada o mais breve possível”, disse Barbosinha.

Ainda para Dourados, e atendendo reivindicação da população do Distrito de Itahum e do vereador Sérgio Nogueira, foi encaminhada uma indicação para que seja viabilizado junto ao Governo do Estado o serviço de tapa buracos na Rodovia Dourados-Itahum, principalmente no KM 45, que é o setor mais danificado, e também a operação tapa buracos na Rodovia Dourados-Itahum no KM 45.

Bodoquena

Encaminhei também o pedido para que sejam realizadas obras de patrolamento e cascalhamento na MS – 339 em Bodoquena. “Os moradores manifestaram grande preocupação com as condições de trafegabilidade da MS-339, principalmente após as fortes chuvas que prejudicaram a via e dificultando o escoamento da produção. Esse pedido chegou até nosso gabinete por meio dos vereadores Licinha, Osmar Ajala, Carlos Petronilio, Nelson de Paulo e Luciano”, completou o parlamentar.