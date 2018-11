Deputado Barbosinha solicita ações para Eldorado e Bodoquena

Na sessão plenária de quinta-feira (29), o deputado estadual Barbosinha (DEM) apresentou duas indicações. Solicitou a viabilização de recursos para realizar a instalação de uma seção comunitária do Corpo de Bombeiros Militar no município de Eldorado e que seja realizado o rebaixamento da Serra do Campina, bem como, o alargamento da MS- 339, no trecho que passa pela Serra do Campina, no município de Bodoquena.

O Corpo de Bombeiros Militar desempenha um papel fundamental na sociedade, sua missão consiste na execução de atividades de Defesa Civil, prevenção, combate de incêndios, buscas, salvamentos e socorros públicos.

“Um município com aproximadamente 14 mil habitantes, como é o caso de Eldorado não pode ficar desguarnecido de uma corporação de Bombeiros Militares, motivo pelo qual, a instalação de uma seção comunitária do Corpo de Bombeiros Militar no é uma medida urgente a ser tomada”, disse Barbosinha.

Barbosinha apresentou também uma indicação para beneficiar o município de Bodoquena. Os moradores manifestaram preocupação com os acidentes na MS- 339 e externaram a situação aos vereadores Luciano, Osmar Ajala, Licinha, Carlos Petrônio, Emerson Garrucha, Nelson de Paulo e Professor Fernando que encaminharam a demanda ao gabinete do parlamentar.

“O trecho que corta a Serra do Campina, apresenta vias extremamente estreitas e com muitas curvas, o que exige dos motoristas cuidado redobrado e pericia na condução do veículo. O atendimento desta proposição vai proporcionar mais segurança para os motoristas e pedestres, bem como, diminuir o número de acidentes na região”, finalizou Barbosinha.

