Deputado Cabo Almi agradece aos 21.121 votos para sua reeleição

Em pronunciamento da Tribuna da Assembleia Legislativa, o deputado Cabo Almi, reeleito para mais um mandado, agradeceu a Deus e ao povo dos 76 municípios do Mato Grosso do Sul que lhes confiram os 21.121 votos na reeleição

do terceiro mandato.

Por outro lado, Cabo Almi lamentou a não eleição do Zeca do PT para o senado federal. “Zeca é um político experiente, já foi deputado estadual, governador, vereador e cumpre agora o mandado de deputado federal, o MS perde muito com sua ausência no senado da República”.

Enalteceu a luta e a coragem do Humberto Amaducci, candidato a governador pelo PT por ter alcançado o patamar de quase 11% dos votos em todo Estado. Agora vamos continuar na trincheira para eleger Fernando Haddad o futuro presidente do Brasil. Finalizou dizendo, “vou trabalhar muito para honrar os votos que recebi do povo do Mato Grosso do Sul”.

Comentários