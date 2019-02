Deputado Coronel David faz homenagem aos 65 anos do jornal Correio do Estado

O deputado Cornel David (PSL), fez um moção aos 65 anos do jornal Correio do Estado em sessão realizada na manhã da última quinta-feira (7) na Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. Na ocasião o parlamentar ressaltou a liderança, credibilidade, avanço tecnológico desse jornal que é referência em todo país. A homenagem se estendeu ao Senhor Antônio João Hugo Rodrigues, Ester Figueiredo Gameiro e Marcos Fernando Alves Rodrigues s diretores do Correiro do Estado, e a jornalista correspondente do renomado jornal na casa, Izabela Jornada que agradeceu a honrosa lembrança: “Fiquei muito lisonjeada, estendo essa homenagem a todos os colaboradores do Correio do Estado. Não fazemos nada sozinhos e a equipe do jornal é a base para qualquer reconhecimento individual.”

