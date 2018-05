Deputado Eduardo Rocha acompanha execução de asfalto em Avenida de Aparecida do Taboado

O deputado estadual Eduardo Rocha, líder do MDB na Assembleia Legislativa, acompanhou a execução das obras de pavimentação no município de Aparecida do Taboado, mais especificamente na Avenida Geraldo Rodrigues de Almeida.

O nome da via é em homenagem ao pai do prefeito da cidade, Robinho Samara Almeida. Este esteve junto com o deputado nas andanças pelas ruas da cidade.

Também o acompanharam, os vereadores José Rodrigues de Mato, Gilson Antonio de Barros e Alaor da Silva Filho, conhecido como Lolozinho, que é presidente da Câmara Municipal, assim como o secretário de Obras de Aparecida do Taboado, Rafael Alexandre Faria.

“É sempre muito bom ver este município tão querido receber investimento e melhorias. Por meio de minhas emendas sempre ajudo dentro das possibilidades e reafirmo que a população de Aparecida do Taboado pode contar com meu apoio”, enfatizou Eduardo Rocha.

A Assinatura de autorização para abertura de licitação desta obra foi assinada em setembro de 2017, pelo governador do Estado Reinaldo Azambuja. O valor de investimento é de R$ 392.391,10, de fonte do Executivo.

Objetivo da obra, de acordo com placa fixada pelo governo do Estado, é de Infraestrutura Urbana – Pavimentação Asfáltica no Bairro Jardim Primavera. A mesma teve início em março deste ano, com previsão de termino em 120 dias.

