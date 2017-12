Deputado Eduardo Rocha comemora decisão de André Puccinelli em anunciar candidatura ao governo

O deputado estadual Eduardo Rocha ficou satisfeito com a decisão do ex-governador André Puccinelli, atual presidente regional do PMDB, em ser o nome da sigla para concorrer a sucessão do governo do Estado. Rocha e todos demais da cúpula se reuniram nesta manhã de sexta-feira (22) e então foi anunciada esta questão pelo próprio Puccinelli.

O parlamentar, que é líder da legenda na Assembleia Legislativa, sempre deixou claro em suas entrevistas sobre o assunto, que André é o nome do partido e que a primeira opção sempre seria ele, quando se falava em eleição 2018.

“Sem dúvida o André sempre foi o nome que queríamos para esta disputa, por seu histórico de trabalho e experiência. Mas essa definição tinha que partir dele, por mais que deixávamos explicito a vontade do partido e agora ele decidiu e ficamos muito felizes”, destacou Rocha.

Com relação aos próximos passos, o deputado enfatizou que agora é momento de sentar e analisar toda a situação do partido e do Estado.

“Após esta definição, passado o momento de euforia e comemoração, vamos sentar, conversar e com calma analisar todos os aspectos e possibilidades que o partido tem para a eleição do ano que vem. Na sequência vamos montar um bom Plano de Governo para o pleito de 2018”, concluiu o parlamentar.

CRÉDITO: Assessoria do deputado