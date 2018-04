Deputado Eduardo Rocha entrega veículo para comunidade Desafio Jovem Operação Resgate

O deputado Eduardo Rocha, entregou um veículo para a comunidade Desafio Jovem Operação Resgate, referente a uma emenda do ano de 2016, no valor de R$ 20.000,00. O ato ocorreu na quinta-feira (26).

O parlamentar fez a entrega acompanhado do Pastor Aguiar, diretor-presidente da comunidade e do vereador Gilson Antonio de Barros. O representante da instituição fez questão de agradecer a ajuda do deputado.

“Estamos muito agradecidos ao deputado por essa ajuda. Em 10 anos, este é o primeiro carro de fato que poderemos contar para nossas atividades. Agradeço por ele acreditar no trabalho que realizamos e sem dúvida este veículo será muito útil”, disse o Pastor.

A comunidade foi fundada em 2008 e oferece abrigo e amparo a dependentes químicos e alcoólatras, por meio de um programa de atendimento integral, que tem por objetivo a recuperação física, psicológica, moral e espiritual com a finalidade de reintegrá-los à sociedade. A mesma se define como sem fins lucrativos.

“É uma alegria muito grande poder ajudar uma comunidade que presta um serviço tão relevante. O tema do combate às drogas é um assunto que venho tentando combater a anos. É um problema que acaba com o dependente e com a família. Dentro de minhas possibilidades estarei ajudando Aparecida do Taboado”, destacou o deputado.

