Deputado Eduardo Rocha, líder da bancada do MDB, usa a tribuna na 1ª sessão de 2018

Na última terça-feira (7), ocorreu a primeira sessão de 2018 na Assembleia Legislativa e no decorrer da cerimônia de início dos trabalhos, as lideranças de bancadas usaram a tribuna e desta forma o deputado estadual Eduardo Rocha discursou em nome da bancada do MDB.

O parlamentar iniciou sua fala cumprimentando os presentes, que contava com diversas autoridades do Estado, entre elas o governador Reinaldo Azambuja. Em seguida, ele comentou sobre o ano difícil que foi 2017, que fez com que medidas duras, porém necessárias fossem tomadas e decididas pela Casa.

Na sequência, o parlamentar enfatizou acreditar na maturidade de todos os deputados neste ano de eleição, para que não deixe misturar o ano eleitoral com os trabalhos referente ao mandato.

“O ano de 2017 foi um ano extremamente difícil para o Brasil e Mato Grosso do Sul, mas essa Casa de Leis cumpriu seu papel para manter o Estado em pé e com as contas em dia e acredito que neste ano a Assembleia e seus deputados saberão trabalhar para que seja melhor”, discursou Eduardo Rocha.

CRÉDITO: Assessoria de Imprensa Jornalista Mariana Anjos Gabinete Deputado Eduardo Rocha

