Deputado Eduardo Rocha recebe a visita da ex-vereadora Carla Stephanini e estudam dobradinha

Na manhã desta segunda-feira (7), o deputado estadual Eduardo Rocha, recebeu em seu gabinete, a ex-vereadora de Campo Grande, Carla Stephanini. Ambos falaram sobre os planos políticos para a eleição deste ano, na qual estudam fazer uma “dobradinha”, quando um decide apoiar o outro e mencionarem nos discursos.

Eduardo Rocha é pré-candidato a reeleição e Carla Stephanini é pré-candidata a deputada federal. Para o parlamentar, além dela ser sua amiga e correligionária do MDB, é importante apoiar a participação da mulher.

“Temos que incentivar e apoiar a participação da mulher na política. Sem dúvida é de extrema importância termos a presença feminina, em especial pela força que elas têm e poder de liderança. Estamos estudando fazermos uma dobradinha para o pleito deste ano. Somos do mesmo partido e em breve definiremos essa questão”, destacou o deputado.

Carla é presidente do MDB Mulher do Estado e terceira vice-presidente do MDB Mulher Nacional. Seu último cargo público foi de subsecretária de Políticas Públicas para a Mulher, na qual foi nomeada no dia 10 de janeiro de 2017. Cumprindo o que ordena as leis eleitorais, ela foi exonerada a pedido, no dia 06 de abril deste ano, para que possa participar das eleições.

Comentários