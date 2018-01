Deputado Eduardo Rocha recebe lideranças políticas do Estado em seu escritório de Três Lagoas

Esteve com vereador da cidade, Luciano Dutra, e vice-presidente do MDB de Inocência

Dando continuidade as suas reuniões políticas em prol do bem estar de toda a população de Mato Grosso do Sul, o deputado estadual Eduardo Rocha, recebeu nesta terça-feira (16), em seu escritório de Três Lagoas, duas lideranças politicas do Estado.

Ele recebeu a visita do vereador do município, Luciano Dutra e também o vice-presidente seu partido, MDB, na cidade de Inocência, Valteir Aparecido Correa. Todos juntos, falaram sobre a situação de cada localidade de atuação e perspectivas para este ano.

Isso por que ao mesmo tempo em que o parlamentar está convicto em continuar com sua atuação na Assembleia Legislativa, em que é líder do MDB, defendendo temas relevantes e que beneficiam a população de Mato Grosso do Sul, este ano acontece mais um pleito, em que serão eleitos deputados estaduais, federais, senadores e presidente da República.

CRÉDITO: Jornalista Mariana Anjos Assessoria de Imprensa Gabinete Deputado Eduardo Rocha

Comentários