Deputado Eduardo Rocha visita secretário Tonhão de Três Lagoas e falam sobre necessidades do município

Encontro foi na Secretaria de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia

O deputado estadual Eduardo Rocha, esteve nesta terça-feira (16), na Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, Ciência e Tecnologia, em conversa com o vereador licenciado, secretário Antônio Luiz Empke, mais conhecido como Tonhão.

Na ocasião, em uma conversa descontraída, aproveitando a ida de Rocha na cidade, ambos falaram sobre as necessidades do município e as melhorias que podem ocorrer futuramente em conjunto, parlamentar estadual e prefeitura de Três Lagoas.

Essa parceria já vem sendo feita, na medida do possível, por meio de emendas parlamentares de do deputado e intermédio junto a autoridades em geral, para resolução de assuntos de grande relevância para o município.

Vim até Três Lagoas e aproveitei para fazer uma visita ao secretário Tonhão. “Venho ajudando no desenvolvimento da cidade, sempre que há possibilidade e meu objetivo é continuar fazendo o que for melhor para a população três-lagoense, assim para todos os cidadãos do Estado”, destaco Eduardo Rocha.

O secretário comentou a visita e enfatizou a parceria junto ao parlamentar em sua página social Facebook. “Hoje (16)…. recebi a visita do meu querido amigo deputado Eduardo Rocha. Como representantes de Três Lagoas na Assembleia Legislativa tem se destacado em trazer recursos e ações do Governo do Estado para nossa cidade. Sucesso sempre e que venham emendas”, escreveu Tonhão.

CRÉDITO: Jornalista Mariana Anjos Assessoria de Imprensa Gabinete Deputado Eduardo Rocha

Comentários