Deputado Felipe Orro apresenta proposta para geração de energia por meio de resíduos orgânicos

O deputado Felipe Orro (PSDB) apresentou no último dia (26/09) proposta para criação do Programa Estadual de Incentivo à Utilização de Biodigestores, à geração de energia a partir da Biomassa e à Política Estadual do Biogás.

De acordo com a justificativa do projeto, a intenção é dar diretrizes para que os dejetos produzidos na pecuária e também os resíduos orgânicos produzidos em Mato Grosso do Sul sejam aproveitados na produção de energia e outros produtos por meio de biodigestores.

A proposta prevê que a instalação dos biodigestores e a fabricação do biogás terão impacto direto no meio ambiente, pois a captação do gás metano na decomposição dos dejetos reduz o efeito estufa e pode ser utilizado para gerar energia.

“O objetivo é que MS saia na frente para concessão desse incentivo e possa preservar nosso meio ambiente. Como membro da Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável desta Casa, estamos sempre preocupados com as questões ambientais. Além disso, esse projeto também incentivará a geração de renda e emprego”, justificou o parlamentar.

Tribuna – Felipe Orro também falou sobre o fechamento de cursos na Universidade Federal de Mato Grosso do Sul (UFMS) durante a sessão plenária. “É muito preocupante a situação. Não podemos aceitar que MS perca esses cursos. A Assembleia Legislativa precisa tomar atitude em defesa dos alunos e do Estado. O que precisamos é expandir os cursos, vamos rever essa decisão, discutir a situação. Se não tem procura, que sejam, então, abertos outros cursos, poderíamos readaptar, já temos estrutura, professores e orçamento. Sangra a classe estudantil e perde-se a oportunidade um Estado mais justo, livre e soberano”, ponderou.

Créditos Agência ALMS

