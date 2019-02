Deputado Jamilson Name solicita melhorias na MS-352 em Terenos

O deputado estadual Jamilson Name solicitou hoje (19/02) melhorias na rodovia MS-352 no trecho de 35 quilômetros entre Terenos e a Ponte do Grego.

O trajeto sofre com a falta de manutenção nessa época de chuvas e se transformou em risco para os motoristas de caminhões e máquinas agrícolas que frequentemente percorrem o local.

O pedido tem apoio do vereador do município de Terenos, Leandro Caramalac, das famílias que moram na região da Ponte do Grego e da comunidade de pescadores.

Conforme o deputado Jamilson Name, “a melhoria na estrada vai contribuir para o escoamento da produção na região e ampliação do turismo em Terenos”, conclui o parlamentar.

O pedido foi encaminhado para o secretário estadual de Infraestrutura, Murilo Zauith, e o diretor presidente da AGESUL – Agência Estadual de Gestão de Empreendimentos, Roberto Martins de Araújo.

