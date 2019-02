Deputado Marcio Fernandes anuncia membros das comissões na Assembleia

O líder do G9, bloco parlamentar composto de nove deputados e que engloba o MDB, PT, Patriotas, DEM e PDT, Marcio Fernandes anunciou na manhã desta quarta-feira os nomes do bloco que irão compor as comissões permanentes da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul.

Marcio Fernandes permanece como presidente da Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, e ressalta o diferencial de neste ano contar com a parceria da Ministra da Agricultura Tereza Cristina, com quem deve atuar em prol do desenvolvimento econômico regional através do fortalecimento da produção no MS.

Além da Comissão de Agricultura, Marcio Fernandes deve compor ainda as comissões de Defesa dos Direitos do Consumidor, Defesa da Mulher e Combate à Violência Doméstica, Finanças e Orçamento, além de ser suplente em outras 4 comissões.

Além de Marcio Fernandes, também figura como membro o deputado Renato Câmara, e como suplentes, Cabo Almi e Jamilson Name. Entre os nomes do G9 anunciados por Marcio Fernandes, o nome de Lídio Lopes foi indicado para presidir a Comissão de Constituição, Justiça e Redação. Pedro Kemp deve presidir a Comissão de Educação, e a Comissão de Serviços Públicos deve ficar sob o comando de Jamilson Name. Eduardo Rocha fica à frente da Comissão de Turismo e Cabo Almi na Segurança Pública.

Comentários