Deputado Marcio Fernandes propõe a criação de Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio

O líder parlamentar do Bloco G9 da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul, deputado Estadual Marcio Fernandes (MDB), apresentou na manhã desta quarta-feira o projeto de lei que cria a Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio.

Com o apoio de todos os parlamentares, a Frente cria mais um espaço de debate para o setor que representa a base da economia de Mato Grosso do Sul, respondendo por mais de 90% das exportações do Estado, gerando empregos e renda.

Médico veterinário, há 12 anos Marcio Fernandes preside a Comissão de Agricultura, Pecuária e Políticas Rural, Agrária e Pesqueira, além de ser nomeado Presidente da Secretaria Nacional de Agricultura da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (Unale). Sua proximidade com a Ministra da Agricultura Tereza Cristina o tem credenciado como interlocutor com todos os deputados do Brasil quando se trata de agronegócios.

Segundo Marcio Fernandes, “a criação da Frente Parlamentar é uma conquista que já nasce com o importante aspecto de pluralidade. São parlamentares de diversos posicionamentos, com portas abertas ao setor produtivo, desde o agricultor familiar, às instituições, Governo, prefeituras e qualquer outra das inúmeras entidades que de alguma forma somam para um debate mais expressivo”.

A Frente Parlamentar em Defesa do Agronegócio será composta por deputados estaduais que tenham interesse pelo tema. Assim, serão escolhidos um coordenador e dois subcoordenadores. Além disso, podem aderir à Frente representantes da sociedade civil, de órgãos, de entidades e de empresas.

