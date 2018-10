Deputado parabeniza Simone Tebet por ser vista como “equilíbrio” para presidência do Senado

Após sair uma notícia no site Reuters, de que a senadora sul-mato-grossense, Simone Tebet estaria sendo vista como o “equilíbrio” para presidir o Senado Federal, o deputado estadual Eduardo Rocha fez questão de dizer que para ele essa é uma das decisões mais acertadas, devido a sua formação e experiência.

O parlamentar e a senadora são casados há anos e Eduardo Rocha enfatizou que independente do parentesco, Simone é uma das mais preparadas para a função. O deputado destacou que a senadora vem se destacando desde que ingressou no Senado, participa de todos os debates e leva temas importantes para discussão, em prol do país, assim como seus projetos de Leis.

Segundo a reportagem divulgada no site já citado, escrito por Adriano Machado, publicada nesse dia 17, Simone Tebet começou a ser vista como uma opção de equilíbrio para presidir a Casa a partir de fevereiro de 2019, em um cenário de forte renovação no Parlamento evidenciada pela derrota de caciques nas urnas e a ascensão de forças ligadas ao presidenciável Jair Bolsonaro (PSL).

Ainda de acordo com o site Reuters, mesmo sem ter feito gesto público de interesse de disputar o cargo, Simone passou a ser abordada após o primeiro turno por colegas do MDB e de outros partidos, como PSDB e PDT.

Também segundo o site de notícias, a senadora é bem vista até por apoiadores de Bolsonaro, sendo considerada como um nome mais palatável dentro do MDB para presidir o Senado. Se isso vir a ocorrer, estaria dando continuidade ao respeito pela tradição da Casa de Leis, em eleger como presidente, um integrante do partido de maior bancada e o MDB continua neste posto, com 12 senadores.