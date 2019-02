Deputado pede intervenção em túnel na cidade de Dourados

O deputado estadual Marçal Filho (PSDB) cobra intervenção do poder público para os túneis no bairro Parque das Nações em Dourados. Um deles apresenta rachaduras e o outro sofre com inundações em período de chuva. O parlamentar pede que a Prefeitura Municipal e a empresa CCR MS Via façam estudos técnicos nos locais.

Moradores temem uma tragédia no túnel localizado na rua Canadá. Rachaduras são visíveis e a comunidade está em alerta. Ambos os túneis passam pela BR-163, rodovia movimentada e que recebe tráfego pesado de veículos. A via dá acesso a Ponta Porã e a toda região sul do País.

Marçal Filho diz que é necessário uma intervenção com urgência. “Não é preciso que aconteça uma tragédia para somente depois tomar uma atitude. Vidas estão em risco e não podemos esperar”, afirma o parlamentar.

A BR-163 é administrada pela empresa CCRMS Via e cabe à Prefeitura de Dourados e a concessionária realizarem em conjunto um estudo técnico de engenharia, segundo o parlamentar.

O outro túnel do bairro, localizado na rua Honduras, sofre com problemas de alagamentos. Marçal Filho já cobrou da administração municipal, inúmeras vezes, a realização de estudos para evitar que a enxurrada de outras ruas cheguem até o túnel, que liga o Parque das Nações a outros bairros como São Braz, Mariana, Jóquei Clube, Canaã, região populosa.

O problema de drenagem é tão evidente no local que o asfalto vem sendo prejudicado quando ocorre fortes chuvas. Na Rua Venezuela, por exemplo, recentemente a enxurrada levantou a camada asfáltica e a carregou até a rua Honduras.

O problema é antigo. Entra e sai administração municipal e a situação se agrava cada vez mais. O deputado também cobra a limpeza periódica nos bueiros e lembra sobre um Projeto de Lei de sua autoria, chamado de “bueiros inteligentes”, apresentado no final do ano passado na Câmara de Dourados, quando era vereador.

O projeto ainda entrará em discussão na Câmara e consiste em implantar sextos vazados nos bueiros, de forma que todo o lixo sólido fique preso, para facilitar a limpeza e evitar entupimentos.

