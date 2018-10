Deputados criticam exibição de filme a estudantes da rede estadual

Os deputados Herculano Borges (SD) e Dr. Paulo Siufi (MDB) criticaram, durante a sessão plenária desta quinta-feira (4), a exibição do filme Crime Barato a estudantes da Escola Estadual Maria Constança de Barros Machado, em Campo Grande. Ambos disseram ter recebido vídeos e reclamações de pais indignados. Esta semana, um homem que se apresenta como pai de aluno também criticou o filme nas redes sociais. Para os parlamentares, o longa-metragem estimula a erotização precoce nas crianças e adolescentes.

“Recebi vários vídeos desse verdadeiro absurdo. São tentativas como essa que tem como objetivo destruir os valores da família”, afirmou Siufi. Herculano pediu averiguação dos fatos. “É inadmissível a exibição de um filme desses, com cenas de sexo explícito, para crianças e adolescentes. Não podemos aceitar e estou pedindo mais informações à Secretaria Estadual de Educação”, ressaltou o deputado, que é vice-presidente da Comissão de Educação, Cultura, Desporto, Ciência e Tecnologia da Casa de Leis.

O longa-metragem tem classificação indicativa de 14 anos e aborda questões do dia a dia de personagens LGBTs, como os personagens trans, o menino que queria ser menina e acaba sofrendo com o preconceito que o próprio namorado tem com a transição, foi produzido em Mato Grosso do Sul e tem a assinatura do diretor Mhiguel Horta.

Créditos Agência ALMS

