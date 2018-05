Deputados Eduardo Rocha e George Takimoto fecham projeto político com vereador de Miranda

As eleições de outubro próximo se aproximam e neste período de pré-campanha, o deputado estadual Eduardo Rocha, vem buscando seus apoios por todo Estado. Dessa forma, fora do horário das sessões ordinárias, ele, juntamente com o colega de plenário e correligionário, George Takimoto, fechou com vereador de Miranda.

Jorginho Cordella (PT do B), um dos representantes da Câmara Municipal de Miranda, esteve nessa quinta-feira (10), em conversa com os parlamentares estaduais. A reunião ocorreu no gabinete de Takimoto, na qual ficou certo que ele irá apoiar as pré-candidaturas de Eduardo e George no pleito deste ano.

Eduardo Rocha, líder do MDB na Assembleia Legislativa, irá buscar sua reeleição e conquistar seu terceiro mandato. Já George Takimoto, que recentemente passou a integrar o mesmo partido, tem planos de buscar uma vaga na Câmara Federal. Sendo assim, o vereador Jorginho Cordela irá coordenar a campanha de ambos os deputados, assim que for liberada, em sua cidade.

