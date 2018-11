Deputados entregam hoje Comenda Zumbi dos Palmares a personalidades por luta contra o racismo em MS

Personalidades reconhecidas pela luta de combate ao racismo e pela promoção da igualdade racial em Mato Grosso do Sul serão homenageadas hoje (20) pelos deputados estaduais com a Comenda Zumbi dos Palmares. A sessão solene acontece às 19h30, no plenário Deputado Júlio Maia da Assembleia Legislativa.

A data, alusiva ao Dia Nacional da Consciência Negra, foi instituída na Casa de Leis de Mato Grosso do Sul, por meio da Resolução nº 36/2009, de autoria do deputado estadual Amarildo Cruz (PT), que tem o combate à discriminação racial uma das principais bandeiras de luta de seus três mandatos.

“Ao longo dos anos, com muita luta e engajamento, alcançamos algumas conquistas importantes. No entanto, sabemos que há ainda um longo caminho a ser percorrido para que o racismo e o preconceito sejam eliminados na nossa sociedade. Apesar disso, acredito que o Dia Nacional da Consciência Negra deve ser lembrado e a comenda Zumbi dos Palmares é uma maneira de fazer isso, de homenagear àqueles que, diariamente, militam para que o racismo seja combatido não só em Mato Grosso do Sul, mas em todo o Brasil”, falou Amarildo Cruz.

Dia Nacional da Consciência Negra – O Dia da Consciência Negra foi criado em 2003, quando foi incluída no calendário escolar até ser, oficialmente, instituído em âmbito nacional mediante a lei nº 12.519/ 2011. A data, 20 de novembro, é celebrada em todo o Brasil como forma de lembrar a morte de Zumbi dos Palmares, um dos maiores símbolos da resistência negra à escravidão.

