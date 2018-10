Deputados estaduais devem apreciar quatro matérias nesta terça-feira

Os deputados estaduais devem analisar na Ordem do Dia desta terça-feira (16) dois Projetos de Lei. Em primeira discussão, o Projeto de Lei 124/2018 , de autoria do deputado Beto Pereira (PSDB), que dispõe sobre os materiais escolares de uso coletivo nas escolas particulares do Estado.

A matéria objetiva regulamentar sobre os materiais escolares de uso coletivo mencionados no parágrafo 7º do artigo 1º da Lei Federal 9870, de 23 de novembro de 1999 , atendendo as instituições de ensino e esclarecendo a omissão contida na legislação federal, além de garantir maior segurança jurídica ao consumidor. O projeto recebeu parecer favorável a sua tramitação pela Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR)

Também em primeira discussão deve ser apreciado o Projeto de Lei 166/2018 , de autoria do Poder Judiciário, que eleva a comarca de Anastácio à categoria de Segunda Entrância e altera dispositivos da Lei 1511, de 5 de julho de 1994 . A alteração nos dispositivos da referida Lei visa apenas incluir no texto a comarca de Anastácio em Segunda Entrância. Esta proposta também recebeu parecer favorável da CCJR.

Já em discussão única devem ser analisados dois Projetos de Resolução que concedem a Comenda do Mérito Legislativo estão em pauta, o Projeto de Resolução 041/2018, de autoria do deputado Barbosinha (DEM), e o Projeto de Resolução 49/2018, de autoria do deputado Onevan de Matos (PSDB), vice-presidente da Casa de Leis. Ambas proposições também obtiveram parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação.

Créditos Agência ALMS

