Deputados estaduais devem votar dois Projetos de Lei nesta quarta-feira

Os deputados estaduais devem votar dois Projetos de Lei durante a Ordem do Dia da sessão ordinária desta quarta-feira (10). Em discussão única, encontra-se o PL 122/2018, de autoria do deputado Felipe Orro (PSDB), que visa declarar como Utilidade Pública o Projeto Esperança Giuseppe Guttilla, com sede no município de Sonora.

A proposta recebeu parecer favorável da Comissão de Constituição, Justiça e Redação (CCJR). Já em primeira discussão, 173/2018, de autoria do Poder Executivo, que altera a redação da Lei nº2.598/2002 em seu artigo 25. O PL também recebeu parecer favorável da CCJR por sua aprovação.

Créditos Agência ALMS

