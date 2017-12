Deputados participam da entrega do Esporte MS 40 Anos

Os deputados estaduais Junior Mochi (PMDB), presidente da Assembleia Legislativa, Herculano Borges (SD) e João Grandão (PT) participaram, na terça-feira (19/12), da cerimônia de entrega do prêmio Esporte MS 40 Anos, realizada no Centro de Convenções Rubens Gil de Camilo, em Campo Grande.

O evento, que reuniu gestores esportivos de todo o Estado, foi promovido pela Fundação de Desporto e Lazer de Mato Grosso do Sul (Fundesporte) e também serviu para que os participantes pudessem discutir as ações desenvolvidas em 2017, bem como para a apresentação do calendário para o ano que vem pelo presidente do órgão, Marcelo Miranda.

Mochi abriu sua fala ressaltando o resgate histórico celebrado durante a noite. “É uma satisfação para nós da Assembleia Legislativa participar deste ato, que representa a valorização daqueles que ao longo do tempo contribuíram para o fortalecimento e consolidação do esporte em Mato Grosso do Sul. Essa valorização é importante para que possamos, todos nós, reconhecer àqueles que atuaram na iniciativa privada e fizeram com que o esporte acontecesse em nosso Estado, e também dizer, especialmente, sobre a valorização dos nossos atletas, que têm conseguido, através do esforço pessoal, obter resultados significativos no cenário nacional e que hoje tem o reconhecimento do governo estadual pela Fundesporte. Por isso, é um prazer trazer o apoio da Assembleia, como parceiros que somos, ao trabalho desempenhado pelo presidente Marcelo Miranda e sua equipe”, declarou.

“Um evento como este na verdade faz com que estimulemos a prática esportiva no nosso Estado, e a Fundesporte tem feito um trabalho extraordinário, realizando muito mesmo com poucos recursos. A atividade do esporte gera integração entre as pessoas e acima de tudo faz com que o jovem tenha uma opção longe das drogas, por isso o esporte hoje é um elemento fundamental na construção da personalidade e dos valores de cidadão. Temos destinado recursos das nossas emendas à atividade esportiva, até pela relação de proximidade dos deputados com o esporte, o que nos permite estar atendendo aos nossos municípios na parceria com a Fundesporte, alocando recursos, apresentando e acompanhando projetos do Fundo de Incentivo ao Esporte, por exemplo”, finalizou.

O deputado Herculano Borges, por sua vez, lembrou do trabalho realizado pela Comissão de Educação e Esporte da Assembleia. “Esse evento valoriza as pessoas que fazem esporte em Mato Grosso do Sul, tanto dirigentes, como atletas e técnicos. Isso traz a valorização, porque, como eu militei muito tempo nessa área, e ainda trabalhando indiretamente com esporte, em muitas oportunidades percebi que os atletas, saindo do Estado para treinar e competir voltavam para casa sem amparo. Assim, além da valorização, é uma forma de incentivar para que continuem fazendo esse trabalho em um Estado que, comparado a outros centros, dificulta sua prática, o que torna os esportistas de nosso Estado verdadeiros heróis. Na Comissão de Educação e Esporte, aprovamos o bolsa-atleta e o bolsa-técnico, no qual somos pioneiros, por isso tudo que está acontecendo aqui passa pelo trabalho legislativo”, disse.

Já João Grandão relembrou outra conquista da Fundação em 2017. “Quando se fala em esporte, temos que levar em consideração que além de fazer bem para a saúde, inclui as pessoas, promovendo o entretenimento. Hoje é um dia especial, de homenagear os participantes deste cenário em Mato Grosso do Sul, e como deputado estadual, parabenizamos a reconquista da Olimpíada da Melhor Idade, que é uma das atividades mais importantes promovidas pela Fundesporte”, afirmou.

CRÉDITO: Agência ALMS

