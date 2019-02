Deputados voltam ao debate da Cota Zero e estudam a autorização da captura de jacarés

Deputados estaduais debateram durante a sessão desta quarta-feira (20) o anúncio do Governo quanto ao decreto que poderá definir a cota zera para a pesca amadora em MS. Os parlamentares preocupados com o impacto que pode ser gerado no turismo e na economia do Estado marcarão uma audiência para dialogar com todos os setores envolvidos. A casa de leis estuda também a possibilidade da abertura da caça do jacaré. A minuta do decreto não foi divulgada pelo governador Reinaldo Azambuja (PSDB), que já anunciou a possibilidade do estabelecimento gradual da cota zero e não o efeito imediato já em 2019.

Comentários