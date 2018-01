Desentendimento em festa de Ano Novo termina com morte na Capital

Uma festa de Ano Novo na madrugada do dia (31/12) acabou em tragédia, após o assassinado de um homem no Bairro Estrala Dalva, na Rua Camila onde era realizada uma festa familiar.

Informações da Policia são de que após uma discussão iniciado com o irmão, Darley de Lima de 21 anos teria fugido do local. Mas dois homens identificados por Wagner e Élcio teriam ido atrás da vítima e na esquina da Rua do Cisne foi encontrado já morto com seis golpes de faca.

Os suspeitos continuam foragidos. A Polícia segue investigando o caso.

