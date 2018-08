Desfile cívico dia 26 de agosto terá a participação de quase 60 entidades

O tradicional Desfile Cívico em homenagem ao aniversário de Campo Grande contará, este ano, com a participação de 58 entidades, entre escolas, corporações militares, associação de moradores, colônias, clubes, federações, além de bandas e fanfarras. O evento deste ano ocorrerá na Rua 13 de maio e não na 14 de julho, como nos anos anteriores. A alteração do local ocorre em virtude das obras do projeto Reviva Campo Grande. O início do desfile será às 8 horas.

A concentração está prevista para ser realizada na altura da Rua Barão do Rio Branco e a dispersão a partir da Rua 7 de setembro, indo até a Fernando Corrêa da Costa.

“Vamos preparar uma estrutura ainda melhor para receber as famílias e as crianças, que já estão acostumadas a prestigiar este momento festivo da cidade”, acrescenta a secretária-adjunta da Secretaria Municipal de Cultura e Turismo (Sectur), Laura Miranda.

No ano passado, mais de 30 mil pessoas foram ao Centro da cidade para prestigiar o desfile alusivo aos 118 anos da Capital.

Veja abaixo a lista das entidades participantes do Desfile Cívico:

– Banda Municipal Ulisses Conceição

– Cotolengo sul-mato-grossense

– Associação Pestalozzi de Campo Grande

– Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais de Campo Grande/ Centro de Educação Especial Girassol

– Associação Juliano Varela

– Escola Municipal Professora Elizabel Maria Gomes Salles

– Associação Flor de Cerejeira

– Escola Municipal Plínio Mendes dos Santos

– Associação dos Moradores do José Teruel Filho

– Studio Kenícia

– Recanto da Criança

– Associação Espaço Vida Ativa

– Colégio Militar de Campo Grande

– Associação Esportiva Pingo de Ouro

– Escola Municipal Prof. Licurgo de Oliveira Bastos

– Projeto Som e Vida

– Escola Municipal Professora Oneida Ramos

– Secretaria Municipal de Assistência Social

– Associação de Apoio Clínica da Alma – MS

– Lions Intenacional/Lions Clube de CG “ Centro” , Cidade Morena, Norte e Sul e Léo Clube de Campo Grande

– Escola Estadual Amando de Oliveira

– Instituto Mirim de Campo Grande

– Escola Municipal Dr. Eduardo Olímpio Machado

– Associação Nipo Brasileira / Associação Okinawa e Associação Campo-grandense de Beisebol

– Novo Operário futebol Clube

– Instituto Manoel Bonifácio Nunes da Cunha

– ASPREM

– Obras Sociais do Centro Espírita Fraternidade Anália Franco

– Escola Municipal Dr. Tertuliano Meirelles

– Associação dos Artesãos da Praça dos Imigrates – API

– União dos Escoteiros do Brasil – MS

– Associação Internacional dos Poetas

– Consórcio Embracon / Projeto Social Imperadores do Futuro / Conselho Seg. Área Central/Rotary Clube de CG/Alvorada/Moto Clube Jacaré Feras do Pantanal

– Banda Marcial da Escola José Serafim Ribeiro (Jaraguari/MS)

– Associação Sul-mato-grossense da Igreja Adventistas do Sétimo Dia

– Legião da Boa Vontade – LBV

– Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia de MS

– Rede Solidária

– Igreja Assembleia de Deus Missões

– Associação Colônia Paraguaia no Estado de MS

– Liga das Entidades Carnavalescas de Campo Grande- MS

– Supermercados Comper

– Cruz Vermelha Brasileira Filial de Mato Grosso do Sul

– Coordenadoria de Controle de Endemas Vetoriais CCEV

– Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil

– Secretaria Especial de Segurança e Defesa Social Guarda Civil Municipal

– Bombeiros Profissionais Civis de Campo Grande – MS

– Advestist Motorcycle Ministry AMM

– Divail de Souza Viana

– Campo Grande Opala Clube

– Associação Confraria Apaixonados por Fuscas e Derivados – MS

– EUCATUR

– Agencia Estadual de Administração do Sistema Penitenciário – AGEPEN

– Corpos de Bombeiro Militar MS

– Policia Militar de Mato Grosso do Sul

– Base Aérea de Campo Grande

– Comando Militar do oeste – CMO 20º Regimento de Cavalaria

