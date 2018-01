DESGASTE E NADA MAIS CASO LUCAS LIMA: Vereador sofre desgaste político, mas não deverá ser cassado…

Por ter vendido bens que haviam sido penhorados numa ação trabalhista, o ex-proprietário da ‘Tribo da Pizza’ acabou sofrendo uma condenação por “apropriação indébita”. Prestou serviços e declarou à Justiça Eleitoral mediante certidão de que havia contra si a condenação de 1ª Instância e em grau de recurso.

São as voltas que o destino dá. Jamais Lucas de Lima imaginaria que, candidato à Vereador à Câmara Municipal de Campo Grande conseguiria se eleger ao cargo, como de fato acabou acontecendo.

Finalmente o processo que estava em grau de recurso acabou julgado e confirmada a primeira sentença contra Lucas, e floresceram pressões de todos os lados pedindo seu afastamento e cassação do cargo.

O que parecia à princípio ser uma ‘bomba’ não passa de um traque. Lucas não poderá ser cassado pelo episódio, porque e extemporaneidade do caso demonstra que “o processo inicial já está extinto.

VOLTAS QUE A VIDA DÁ

Lucas Lima virou radialista. De voz melosa, sussurrando quase que diariamente nos ouvidos das fãs com um programa que falava de amor, encontros e outros assuntos que muitos achavam ‘demodê’.

De dono de pizzaria a político, passando pelo rádio, Lucas teve a vida transformada, mas sofreu os efeitos que não são incomuns a empresários neste País.

Certamente, por aperto, acabou tendo que vender os bens que estavam sobre sua responsabilidade conforme determinação da Justiça do Trabalho, o que lhe valeu a condenação na Justiça Federal.

A sentença condenatória exarou da pena do juiz Rodinei Rodrigues, da 1ª Vara do Trabalho. Deveria pagar R$ 10.400,00 para o funcionário que entrou com a reclamação, dando ele em penhora os seguintes bens: 1 forno de pizza, 28 mesas e 66 cadeiras plásticas.

Na época Lucas foi procurado para que fosse feita a remoção dos bens penhorados, mas como havia vendido a JT acabou mandando decretar sua prisão como depositário infiel, só não sendo preso graças à jurisprudência surgida no Supremo Tribunal Federal

Tempos depois Lucas Lima quitou sua dívida. Condenado a 1 ano e 4 meses, ele recorreu da sentença em segunda Instância. Se fosse hoje, Lucas não conseguiria registrar sua candidatura. Mas da condenação sofrida – menos de ‘dois’ anos – o prazo decadencial permitiu que ele concorresse ao cargo, portanto, hoje ele não poderá sofrer qualquer ato em relação ao caso devido ao prazo decadencial.

CERTIDÃO PESSOAL

Lucas Lima apresentou na época do registro de sua candidatura uma certidão pessoal onde constava a condenação, e mesmo assim teve sua candidatura homologada devido ao entendimento acerca do prazo decadencial e cumpridas as formalidades legais, como por exemplo, o pagamento do prejuízo que havia imposto ao processo.

Mesmo com a certidão “positiva” que apontava para a condenação, o juiz eleitoral entendeu que não seria óbice à sua candidatura visto que, o assunto era caso encerrado, e o que Lucas estava buscando no recurso que fez sobre a sentença era apenas a tentativa de limpar o nome extraindo-o do rol de culpados.

ASSUNTO NA CÂMARA

BOCADOPOVONEWS conversou hoje novamente com o presidente da Câmara Municipal de Campo Grande, João Rocha. Ele nos disse que “Ainda não foi notificado sobre o assunto, e que isso será submetido às Comissões e posteriormente – caso necessário – à Plenário.

