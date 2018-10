Dia do Dentista é celebrado com entrega de honrarias na Assembleia Legislativa

A deputada estadual Mara Caseiro (PSDB) comandou na noite dessa quinta-feira (25) sessão solene em homenagem ao Dia do Dentista.

Mais de 30 profissionais receberam o Diploma de Honra ao Mérito pelos relevantes serviços prestados à sociedade sul-mato-grossense.

“Há muito o que avançar, sobretudo no serviço público em Odontologia. Mas também temos muitas conquistas a comemorar, principalmente no que se refere à modernidade dos tratamentos que hoje estão disponíveis aos nossos pacientes. É uma honra exaltar essa classe que tem o talento do artesão e o conhecimento técnico,a delicadeza e a perfeição para devolver o sorriso e a autoestima para a população”, afirmou Mara Caseiro, que também é dentista e recebeu homenagem especial de sua equipe pelo trabalho profissional e sua atuação na área da saúde.

Como prefeita de Eldorado por duas gestões, ela contribuiu para a conscientização do relevante trabalho do cirurgião-dentista e da importância da dentição como um órgão funcional e esteticamente fundamental para promover a autoestima e o equilíbrio fisiológico do corpo humano.

Mara Caseiro assumiu o comando do município com apenas um consultório odontológico em funcionamento, e em péssimas condições. Também só havia um posto de saúde com um médico e uma ambulância em más condições de uso para atender a população de 11 mil habitantes.

Após sua gestão, sete postos de saúde foram deixados em pleno funcionamento, não só oferecendo atendimento médico, mas também odontológico, com equipo novo, sistema de plantão e especialidades médicas, além de cinco ambulâncias novas.

DIA DO DENTISTA

O Dia Nacional do Dentista coincide com a assinatura do Decreto 9.311, que criou os primeiros cursos de graduação em Odontologia no País, especificamente nos Estados da Bahia e Rio de Janeiro.

De acordo com o presidente do CRO (Conselho Regional de Odontologia), José Wilson Capdeville Bastos, Mato Grosso do Sul possui mais de quatro mil profissionais atuantes.

“É com muita alegria que os dentistas recebem essa honraria do Parlamento Estadual. Somos referência na Odontologia, muitos profissionais daqui são destaques para os demais Estados”, afirmou.

Carlos Magno de Oliveira, presidente da ABO-MS (Associação Brasileira de Odontologia), ocupou a tribuna para destacar os avanços tecnológicos que vêm beneficiando o segmento. Para ele, as pesquisas, os novos materiais e a qualidade das imagens computadorizadas, trazem cada vez mais conforto aos pacientes e precisão ao tratamento.

O cirurgião dentista Matheus Mafra falou em nome dos homenageados. Em 2010, ele participou do projeto Parlamento Jovem da Assembleia Legislativa. Bastante emocionado, comentou a experiência.

“Como deputado estudante, aprendi muito sobre a vida e cresci como pessoa. Essa experiência contribuiu para minha formação profissional. Embora novo na área, sei que posso ajudar meus colegas em prol do crescimento e fortalecimento da Odontologia em nosso Estado”, afirmou.

HOMENAGEADOS

Foram agraciados com a entrega do Diploma de Honra ao Mérito os cirurgiões-dentistas Ana Paula Balizardo de Oliveira, Celso Massaschi Marques Inouye, Clícia Fernanda de Melo Alves, Grasiele Luiza Damin Pauli, Jessika Hohana Brandt Inouye, Luciana Piroli, Marcos Gabriel do Lago Pietro, Marister Neves Braga Veronezi, Matheus Diniz Mafra, Rafael Aiello Bomfim e Regina Maria Raffaele.

Também receberam a honraria Silvânia da Silva Silvestre Cabral, Augusto Mariani Sobrinho, César Augusto Pires da Silva, Marcos Antônio Fabri, Acácia Gimenes Barreto, Alberto Luiz Leite da Silva, Ana Clara Freitas Lauermann Langenhin, Fábio Henrique Sirugi Gasparoto, Juliana Frigeri, Lilian Junqueira Carriço, Luiz Alberto Rech, Márcia Regina Fernandes Issa Malacrida, Maria do Carmo Dias Rodrigues Cunha, Vera Lúcia Maciel, Wagner Massaruhá, Anísio Lima da Silva, Daniel Borges Daniel, Marco Polo Siebra, Walkíria Helena Palma da Silva e a própria deputada Mara Caseiro.

