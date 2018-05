Dia do orgulho crespo é aprovado em 2ª votação e pode entrar para calendário oficial de MS

Os deputados estaduais aprovaram em 2ª votação, por unanimidade, o projeto de lei nº 44/2018, de autoria do deputado Amarildo Cruz (PT), que cria o “Dia do Orgulho Crespo de Mato Grosso do Sul”, a ser comemorado, anualmente, no dia 07 de novembro. A proposta segue para a sanção do governo do Estado, e poderá fazer parte do Calendário Cívico e Cultural do Estado.

De acordo com o autor da proposta, a data escolhida é uma homenagem à adolescente Karina Saifer de Oliveira, de Nova Andradina, que suicidou-se aos 15 anos de idade, após sofrer bullying na escola em que estudava, por causa do seu cabelo.

“Não podemos aceitar que no século XXI, pessoas sejam perseguidas, discriminadas ou ridicularizadas por causa da cor da sua pele, pelo tipo do seu cabelo ou pelo seu estereótipo. O objetivo desse projeto de lei é pautar politicamente e sensibilizar a sociedade sobre de que forma a negação do cabelo crespo está associada ao racismo e à discriminação”, falou o parlamentar.

Para o deputado, a valorização da estética negra é um ato de resistência aos padrões eurocêntricos, impostos ao povo negro, amplamente e historicamente difundidos pela mídia e pela publicidade. “É preciso quebrar o tabu de que existe um padrão de beleza. Que os cabelos crespos sejam símbolo de luta e estimulem a articulação de outras pautas que visem corrigir as desigualdades do Brasil, sobretudo, as injustiças cometidas contra as pessoas negras e contra as mulheres”, finalizou.

Comentários