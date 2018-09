Direito das Famílias e Sucessões será tema do 2º Congresso Estadual do IBDFAM-MS

O Instituto Brasileiro de Direito da Família (IBDFAM-MS) realiza nos próximos dias 20 e 21 de setembro no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), o 2º Congresso Estadual com o tema Direito das Famílias e Sucessões.

O evento terá início as 19 horas do dia 20 com a presença do Professor, Escritor e Diretor Nacional do IBDFAM, Zeno Veloso. Ele proferirá palestra com o tema “O parentesco socioafetivo, o STF e seus efeitos jurídicos, pessoais e patrimoniais” e depois realizará sessão de autógrafos.

Já no dia 21 a programação tem início as 8 horas e segue até as 10h30 no período da manhã, retornando às 14 horas no período da tarde. As atividades encerram às 17 horas. As palestras serão proferidas pelo Advogado Ricardo Calderón (PR), Advogado Marcelo Truzzi (SP), Psicóloga Glicia Brazil (RJ), Juiz de Direito Rafael Calmon (ES), Advogada Olívia Furst (RJ), Advogado Rolf Madaleno (RJ).

As inscrições podem ser realizadas no site da ESA. O investimento é de R$ 130 para profissionais, R$ 100 para associados e R$ 70 para acadêmicos.

Créditos Assessoria da OAB-MS

Comentários