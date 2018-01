Diretoria da OAB/MS aprova projeto de informatização e processo digital

A Diretoria aprovou na terça-feira (23) projeto de informatização integral da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Mato Grosso do Sul (OAB/MS), que levará a implantação do processo digital.

O pedido, feito pelo Vice-Presidente da OAB/MS, Gervásio Alves de Oliveira Júnior, atende anseios de modernização, eficiência, rapidez, reclamado pelo mundo moderno e por toda a advocacia.

“Essa aprovação marcou o inicio do projeto já para os próximos dias, cujo cronograma de criação dos ambientes próprios deve estar concluído em até 60 dias, possibilitando que ainda neste semestre haja a implantação efetiva dos procedimentos digitais”, enfatizou Gervásio, que está feliz com aprovação da diretoria que encampou e acolheu o projeto do Vice-Presidente, que tem lutado há anos pela digitalização.

CRÉDITO: Assessoria da OAB/MS

