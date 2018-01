Diversidade religiosa é marca da população brasileira

O Brasil acolhe diversas religiões diferentes, e todas têm liberdade de culto garantida pela Constituição Federal, sem espaço para a intolerância. De acordo com o Censo 2010 do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), há no País seguidores da fé católica, evangélica e espírita, do candomblé, umbanda, judaísmo, islamismo, hinduísmo, budismo e tradições indígenas, entre outras.

Segundo o IBGE, a religião com maior número de praticantes é a católica, 64,6% da população, enquanto os evangélicos vêm em segundo lugar, 22,2%. Os adeptos do espiritismo são 2,0% da população, enquanto os da umbanda e do candomblé representam 0,3%. Cerca de 107 mil pessoas seguem o judaísmo; 65 mil tradições indígenas; 35 mil o islamismo; e 5 mil o hinduísmo.

Dentre os estados, há variações nos números de cada religião. No caso dos católicos, a maior concentração em 2010 foi encontrada no Piauí, 85,1%. Já em relação aos evangélicos, a maior parte está em Rondônia, 33,8%, e a menor no Piauí, 9,7%.

CRÉDITO: Governo do Brasil, com informações do IBGE

