Divulgada relação de candidatos inscritos no processo seletivo para contratação de enfermeiros

A relação de candidatos inscritos no processo seletivo para seleção de pessoal para atuar na função de Enfermeiro na Rede Pública Municipal de Saúde foi publicada na edição desta terça-feira (23) do Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande). Ao todo são 80 vagas disponíveis e a relação nominal pode ser conferida clicando aqui entre as páginas 4 e 14.

Conforme a publicação, os candidatos também estão sendo convocados para proceder à entrega dos títulos na data, horário e local estabelecidos no anexo único do Edital.

O candidato deverá apresentar original e cópia de um documento oficial de identificação com foto e a documentação comprobatória da experiência profissional e da participação em eventos de qualificação profissional na área de atuação, realizados a partir de 2012.

As entregas deverão ser feitas no auditório do Instituto Sul-mato-grossense para Cegos (Ismac) – Rua 25 de dezembro, 262 – entre os dias 24,25 e 26 de janeiro, das 08h às 10h30 e de 14h as 16h30. O candidato precisa ficar atendo ao dia e horário pré-estabelecido para apresentação dos documentos, de acordo com a descrição que consta na publicação.

CRÉDITO: Assessoria da PMCG

Comentários