Do Nova Lima Para o Mundo! A revista online de barbeiros de sucesso internacional

Temos a grata surpresa de poder dizer que a melhor e maior revista de Babeiros online do Brasil é de Campo Grande. Isso, mais precisamente do Bairro Nova Lima, onde ela e digitada e elaborada pelo Barbeiro Clayton Tomaz ou simplesmente Tomaz, como ele é conhecido.

“ A revista Mundo Xadrez é a primeira revista online gratuita especializada sobre o universo da barbearia. Lançada no dia 1 setembro de 2016, traz entrevistas, dicas , produto, cobertura de eventos, tudo sobre o mundo da barbearia ao alcance de todos. È uma ferramenta a ser utilizada não só pelos profissionais da área, mas por clientes e amantes da barbearia” Clayton.

Como Surgiu a ideia da Revista?

– Eu sou barbeiro a pouco menos de 2 anos, mas moro em campo grande a cerca de 3 anos. Havia recém chegado na cidade, e com a necessidade de buscar conhecimento na área que já pretendia trabalhar e com a pouca oferta de cursos e especializações, decidi criar uma ferramenta para intercambio e busca de conhecimento não só do que estava acontecendo aqui no Brasil , mas principalmente lá no exterior. Foi então que entrei em contato com Celso Barber de Portugal, ele é uma referencia mundial para todos os Barbeiros, O Celso é um barbeiro Brasileiro que vive a mais de 20 anos em Lisboa. Assustei-me quando tocou meu telefone e do outro lado da linha estava ele a falar. O mesmo não somente participou da primeira edição como me passou o contato de diversos barbeiros Europeus, como Salvatore Corigliano e outros.

Como a revista pode ser lida?

A revista no principio ficava armazenada no site do ISSU, sempre divulgada pelas redes sociais e por todos que participam das matérias. Hoje temos nosso site próprio onde as pessoas podem ler as matérias e desfrutar de todos os recursos que o site proporciona. A revista e traduzida em 3 Idiomas, português, espanhol e inglês. È lida por mais de 150 países e temos correspondentes na América do Sul, Central e Europa.

Estamos crescendo, e agora queremos que ela seja conhecida aqui no Brasil e em nossa cidade. Por incrível que pareça, ela e mais conhecida na Europa e América Central e do Norte.

Tive a oportunidade de divulga-la em alguns eventos importantes e a revista tem me aberto portas internacionalmente. Para 2019 já recebemos convites para apresentar workshops e palestras, além de realizar a cobertura de Vários eventos internacionais e de um grande evento do Brasil.

Quais seus planos para a revista?

Crescer. Levar o melhor da barbearia ao alcance de todos. O que parecia apenas um hobby hoje se tornou algo de muita responsabilidade. Grandes barbeiros do Mundo todo me lgam e pedem para participar das edições. Não so a revista mas eu ganhei o respeito e admiração por todos. È realmente algo muito gratificante poder ligar para um barbeiro renomado e ele te atender sem cerimonias. Mas o mais importante, é saber que a revista é imparcial, que o mesmo respeito e oportunidade que damos para barbeiros consagrados, é também oferecido para barbeiros iniciantes. Aqui todos são iguais e de grande importância, pois estão contribuindo para a formação e conhecimento da barbearia mundial. Conatmos agora com a colaboração de Jhonatan kirchhoff nosso correspondente na Europa, Israel Costa nosso correspondente na America do Sul e Kelvin L Rosado nosso correspondente America do Norte e Central, tudo isso para levar o melhor da Barbearia mundial ate os leitores.

E a barbearia Paletó Xadrez?

Apesar da revista ter surgido antes da barbearia, aos poucos estamos conquistando nosso espaço. Hoje temos uma unidade no Nova Lima , onde trabalha eu e o Do gueto, um talentoso barbeiro que veio da bahia e que tem encantado a todos com os seus freestyles. Estamos trazendo novidades para campo Grande como as Mechas Quiff e os cortes Dimil, além do clássico e Moderne School. Hoje temos mais duas unidades, uma na cidade de Lajeado- RS e outra em São Paulo. Em breve teremos a quarta unidade no Vida Nova e estamos com projeção de crescer cada vez\ mais, sempre oferecendo aos nossos clientes o bom serviço por um preço justo.

Quem é Clayton Tomaz?

Barbeiro. Esposo de Sandra Fagundes Tomaz da luz, isso faço questão de mencionar, pois a família é a base de tudo. Um homem temente a Deus e que através da revista alcançou voos muitos altos, do Nova Lima para o Mundo. Este ano lancei um Livro “ Deus seja Louvado” a biografia de um barbeiro vencedor, onde busco incentivar novos barbeiros através de minha história de barbeiro, relatando o que Deus fez em minha vida em um ano de profissão, como me tornei amigo dos melhores barbeiros do mundo e reconhecido internacionalmente, tenho 16 certificados internacionais e já estive no palco com grandes barbeiros como Paccinos , Famos e entre outros. Hoje participo de dois Grandes projetos mundiais da Barbearia, “barber Art” onde represento o brasil, e com mais 15 educadores de diferentes países, damos suporte para 300 jovens através de vídeo conferencia, ajudando e ensinando a arte da barbearia para alunos colombianos. E participo do Projeto “Hope Of The African Child” juntamente com Rob Ferrel ( The Original) onde ajudamos crianças carentes da África. Me sinto uma pessoa realizada, sou amigo dos melhores barbeiros do mundo. Em dois anos como barbeiro , conquistei meu espaço e reconhecimento mundial, mas sigo humilde e trabalhando em minha barbearia a “Paletó Xadrez” no Nova Lima.

