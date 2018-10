DOF apreende em dois dias 135 mil pacotes de cigarros

Policiais do DOF apreenderam em dois dias 135 mil pacotes de cigarros contrabandeados do Paraguai.

As apreensões ocorreram em Vista Alegre, distrito de Maracaju onde um caminhão Mercedes Benz carregado com 300 caixas de cigarros. Logos após uma carreta com 1,5 mil caixas foi interceptada. As demais apreensões ocorreram durante uma fiscalização no município de Iguatemi. Nesta operação foram encontrados 45 mil pacotes de cigarros em um semi-reboque. O veículo e a carga foram entregues na Receita federal.

