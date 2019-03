DOF apreende quase uma tonelada de droga na MS-156

Policiais do DOF apreenderam na manhã de quinta-feira (28), um ônibus carregado com quase uma tonelada de maconha. A apreensão ocorreu numa fiscalização na MS-156 quando um veículo Volkswagen Gol, onde havia três ocupantes e em seguida o ônibus. No veículo foi encontrado um rádio comunicador e confessaram que passavam informações de barreiras policiais. Na vistoria do coletivo foi encontrado os entorpecentes que totalizaram 973 Kg que seriam levados a cidade de Dourados/MS. O quarteto foi preso e responderão pelo crime de tráfico de drogas.

