DOF localiza camioneta roubada abandonada na BR 163

Itaquirai (MS) – Policiais do Departamento de Operações de Fronteira (DOF) localizaram na noite de quarta-feira (20) por volta das 21h uma camionete S10 de cor prata abandonada às margens da rodovia. O veículo estava com as portas destravadas, sem a chave de ignição e apenas com o banco do motorista.

Durante checagens de placa e agregados (numeração de motor e chassi), os policiais identificaram um registro de veículo roubado no município de Nova Santa Rosa, PR no dia 9 de setembro de 2017.

A ocorrência foi registrada e entregue na Delegacia de Polícia Civil de Itaquirai, MS para os procedimentos legais.

CRÉDITO: Assessoria de Comunicação Social – DOF/Sejusp

Comentários