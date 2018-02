DOF prende homem por Tráfico de Drogas em ônibus de passageiros

Policiais do DOF em Aral Moreira/MS prenderam na tarde de ontem (14) por volta das 13h50, um indivíduo paraguaio de 21 anos transportando 25 tabletes de maconha, que pesados somaram 22 Kg e 8 sementes de sementes de maconha em uma mochila sem identificação do responsável.

A prisão e a apreensão ocorreram durante abordagem do policiamento de fiscalização na rodovia MS 165 a um ônibus de passageiro de uma empresa paraguaia. O condutor alegou que transitava em território brasileiro devido as péssimas condições de tráfego do lado paraguaio.

No decorrer das buscas no interior do veículo, os policiais localizaram 22 Kg de entorpecente distribuídos em duas malas ao lado do homem preso. Que informou tratar-se de roupas de sua propriedade. Na mochila localizada ao fundo do veículo havia 8 Kg de sementes de maconha sem manifestação do proprietário ou responsável.

A ocorrência foi registrada na Delegacia de Polícia Civil de Aral Moreira para os procedimentos legais.

Com informações do DOF/Sejusp

