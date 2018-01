Dois foragidos da Justiça são presos em Cassilândia/MS

Policiais Militares de Cassilândia/MS prenderam dois foragidos da justiça. A prisão ocorreu após os militares serem acionados via 190 para comparecerem a uma residência no município onde um Oficial de Justiça solicitava apoio para cumprir um mandado de prisão.

Quando a equipe chegou ao local o indivíduo havia se evadido, mas em diligências rápidas conseguiram localizar o jovem de 24 anos nas proximidades efetuando a prisão do mesmo.

Por volta das 15 horas a mesma equipe realiza policiamento preventivo pelo centro da cidade quando se depararam com um homem no qual tinham conhecimento de uma ordem judicial em aberto. Na abordagem os militares confirmaram via sistema que havia um mandado em desfavor do mesmo, um jovem de 22 anos.

Os dois foram presos e encaminhados a Delegacia de Polícia onde as medidas cabíveis serão tomadas.

