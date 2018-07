Dourados e Campo Grande inauguram unidades do Kumon

Método de estudo criado no Japão em 1958, pelo professor Toru Kumon, já conta com mais de 4 milhões de alunos no mundo

As cidades Dourados, com mais de 210 mil habitantes, e Campo Grande, quase um milhão de pessoas, irão inaugurar franquias do Kumon até o final de agosto. A maior rede de ensino do país que já conta com 31 unidades em Mato Grosso do Sul selecionou essas localidades após ampla pesquisa de viabilidade de mercado. O Estado da região centro-oeste continua no plano de expansão da marca, que tem 40 anos de operações no Brasil e foca em aumentar suas atividades no País.

Para se tornar um franqueado da marca não é necessário ter experiência com educação, mas é essencial identificar-se com a área, ter o desejo de trabalhar com o desenvolvimento de pessoas e identificação com a filosofia do método de estudo. “Nossa dedicação diária é ajudar as crianças a se desenvolverem para tornarem-se cidadãos que contribuam para uma sociedade melhor”, diz Julio Segala, diretor de marketing do Kumon América do Sul.

Sobre o método

Com material autoinstrutivo e orientação individualizada, o ensino dos cursos de matemática, português, inglês e japonês, desenvolvem nos alunos a capacidade em aprender por si só. Além disso, com os exercícios como os de raciocínio lógico e interpretação, o método estimula habilidades como a independência e a responsabilidade, além de ajudar na concentração. O curso oferece conteúdos que vão da pré-escola até o ensino superior, para alunos de todas as idades.

Comentários