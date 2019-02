Dr. Cury cobra melhorias para bairros da Capital

Em atenção às reivindicações da população de Campo Grande, o vereador Dr. Cury (SD), solicitou hoje (14) à Prefeitura Municipal, serviços de manutenção na iluminação pública, asfalto e sinalização em vários bairros da Capital.

Entre as indicações apresentadas, o parlamentar cobrou a instalação de semáforo no cruzamento da Avenida Três Barras com a Rua Fernão Dias, no Bairro Vilas Boas. “Esse trecho recebe diariamente grande fluxo de veículos, pois dá acesso a outros bairros da Capital, o que gera congestionamento, além de colocar em risco a vida de pedestres em razão da dificuldade para atravessar”, explicou o vereador.

Dr. Cury solicitou também serviço de tapa-buraco na Avenida Costa Melo, no Jardim Aero Rancho, e a manutenção na iluminação pública da Avenida Joana D’arc, próximo ao número 3162, no Jardim Morenão e na Rua Penalva, próximo ao nº 128, no Bairro Jardim Monte Alegre.

De acordo com o vereador a falta de iluminação nas vias citadas tem gerado insegurança a motoristas e pedestres que passam pelo local. “É notável que a falta de iluminação nas ruas gere insegurança e contribua para o aumento da criminalidade na região. Por isso, solicitamos essas manutenções em caráter de urgência”, comentou.

O vereador ressaltou que as indicações apresentadas durante a sessão ordinária visam contribuir com melhoria de vida da população campo-grandense. “Essas são medidas simples que a prefeitura pode tomar para oferecer mais qualidade de vida aos moradores da nossa Capital”, finalizou.

